Der Grüne See ist nur noch eine „Schottergrube“

Beschwerden von Besuchern

„Das ist das erste Jahr, in dem es so heftig ist! Seit dem Frühjahr haben wir quasi kein Wasser, es ist extrem“, sagt Gerhard Jantscher vom Alpenverein Mixnitz, der sich um die Instandhaltung der Bärenschützklamm kümmert. Besucher hätten sich schon beklagt, „aber da muss ich an den Menschenverstand appellieren, wenn es sechs Monate nicht regnet, dann kann kein Wasser fließen“, sagt Jantscher.