Theologin warnt: Tech-Elite bedroht US-Demokratie

Die Antichrist-Theorien von Peter Thiel? „Lächerlich“, sagt die bekannte Theologin und Ethikerin Prof. Hille Haker aus Chicago. Gefährlich sei vielmehr aber ein Netzwerk aus Tech-Milliardären, das die Demokratie bekämpft und den amerikanischen Staat zerstört. Eine Theologin, die bei ihrem Wien-Besuch Klartext spricht.
Prof. Hille Haker lehrt Moraltheologie in Chicago. In Wien spricht sie mit Journalisten etwa über Bischöfe im „Schmusekurs“ und die „große Lüge, die wir leben“, bis hin zu Peter Thiel und Konsorten.
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