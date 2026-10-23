Theologin warnt: Tech-Elite bedroht US-Demokratie

Die Antichrist-Theorien von Peter Thiel? „Lächerlich“, sagt die bekannte Theologin und Ethikerin Prof. Hille Haker aus Chicago. Gefährlich sei vielmehr aber ein Netzwerk aus Tech-Milliardären, das die Demokratie bekämpft und den amerikanischen Staat zerstört. Eine Theologin, die bei ihrem Wien-Besuch Klartext spricht.