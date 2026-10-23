„Unglaublich!“ Sturm nun voll im Aufstiegsrennen

Erfolg mit junger Truppe

Über 14.000 Fans erlebten in Graz so eine Reifeprüfung einer Mannschaft mit sieben Spielern, die 23 Jahre oder jünger sind. Der jüngste setzte den entscheidenden Akzent. Der 17-jährige Luca Weinhandl erkämpfte sich in einer der vielen guten hohen Pressingsituationen den Ball und schickte mit einem idealen Pass Diakite auf den Weg zum Siegestreffer. „Was die Mannschaft in der momentanen Konstellation leistet, ist unglaublich und gibt Genugtuung“, erklärte Ingolitsch, der auf Leistungsträger wie Spielmacher Otar Kiteishvili, Stürmer Seedy Jatta oder Torhüter Daniil Chudjakow verzichten musste.