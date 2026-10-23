Der „Stabilisator“ als Gast in der alten Heimat

Trainer Schmid? „Er war mit Hartberg im Umschaltspiel monströs. Er ist bekannt dafür, Mannschaften zu stabilisieren und defensiv kompakt zu machen. Er war ja schon Trainer beim WAC und kennt das Umfeld. Jetzt muss er in einem nicht einfachen Moment einen guten Mix finden in einer Mannschaft, die gerne sehr aktiv sein möchte. Für uns ist es letztendlich unerheblich, ob Schmid auf der Bank sitzt oder Silberberger. Wir haben selbst eine spannende Entwicklung hinter uns und freuen uns auf ein Duell von zwei Teams, die ähnliche Ambitionen haben. Wir konzentrieren uns bewusst nur auf uns selbst!“