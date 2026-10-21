Nach Doping-Eklat! Zündel zurück bei den Graz99ers

Weil Kilian Zündel von einer Ärztin zu viel Vitamin C verabreicht bekommen hat – und zwar mehr als die erlaubten 100ml innerhalb von zwölf Stunden (die Methode gilt als nicht erlaubt, nicht das verabreichte Mittel) – wurde er von der NADA gesperrt. Doch der Athlet nahm die zweijährige Sperre nicht an. Aktuell ist es ein schwebendes Verfahren, wäre Zündel wohl sogar spielberechtigt, solange es kein endgültiges Urteil gibt.