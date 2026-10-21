EU-Kommission ermittelt gegen Booking.com

„Europäer sollten Urlaub ohne Angst buchen können“

Besonders im Fokus stehen auch sogenannte Phishing-Angriffe. Dabei versuchen Kriminelle, über gefälschte Nachrichten an Passwörter, Bankdaten oder andere sensible Informationen zu gelangen. Die Kommission untersucht deshalb, wie Booking.com Reservierungs- und Gästedaten an die Unterkunftsbetreiber weitergibt und welche Sicherheitsvorkehrungen beim Nachrichtenaustausch auf der Plattform greifen. Es geht um die entscheidende Frage, ob die persönlichen Daten der Kunden ausreichend geschützt sind. „Die Europäer sollten ihren Urlaub buchen können, ohne Angst vor Betrug haben zu müssen“, betonte EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen.