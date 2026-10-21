Bis man Leiche fand
Mann tötet Ehefrau, schiebt es auf ICE-Abschiebung
Täglich greifen ICE-Agenten sich Menschen auf offener Straße und schieben sie ab. Oft hören Angehörige wochenlang nichts von ihren Liebsten. Genau das behauptete ein Mann im kalifornischen Sacramento, sei seiner Ehefrau widerfahren, als diese spurlos verschwand. Jetzt wurde die Leiche von Jasmine Gill entdeckt und Gurinder Gill wegen Mordverdacht verhaftet.
Eine Cousine hatte die aus Indien stammende Krankenschwester am 4. Oktober als vermisst gemeldet, nachdem sie diese vier Tage lang nicht erreichen konnte. Als Beamten vor der Haustür der 30-Jährigen auftauchten und den Ehemann befragten, behauptete der: Jasmine sei auf dem Weg zum Briefkasten an der Straße von ICE-Beamten festgenommen und weggebracht worden. Da die Einwanderungsbehörde den lokalen Polizeibehörden keine Auskünfte geben wollte, konnte die Version des 28-Jährigen vorerst nicht widerlegt werden.
Ehemann im Visier der Ermittler
Doch der Ehemann blieb im Visier der Ermittler, weil er sich bei seiner Darstellung des Verschwindens in Widersprüche verwickelte. Die Cops erfuhren zudem, dass sich die Gills im Scheidungsprozess befanden und einen erbitterten Sorgerechtsstreit um den acht Monate alten Sohn geführt hatten.
Wanderer entdeckten Leiche
Der traurige Durchbruch im Vermisstenfall kam eine Woche später. Wanderer fanden in El Dorado County, knapp 110 Kilometer östlich von Sacramento, die verbrannten Überreste einer Frau. Ein DNA-Test gab Klarheit: Die Tote war Jasmine Gill.
Gurinder Gill wurde festgenommen und sitzt ohne die Möglichkeit auf Kaution im Gefängnis von Sacramento County. Edward Igoe, Sprecher des Sheriffs von Sacramento County, zeigte sich gegenüber dem Sender KCRA überzeugt, den Täter in Gewahrsam zu haben: „Wir konnten durch gute Polizeiarbeit den Verantwortlichen für diese schlimmstmögliche Tat ausfindig machen.“
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