Mann tötet Ehefrau, schiebt es auf ICE-Abschiebung

Eine Cousine hatte die aus Indien stammende Krankenschwester am 4. Oktober als vermisst gemeldet, nachdem sie diese vier Tage lang nicht erreichen konnte. Als Beamten vor der Haustür der 30-Jährigen auftauchten und den Ehemann befragten, behauptete der: Jasmine sei auf dem Weg zum Briefkasten an der Straße von ICE-Beamten festgenommen und weggebracht worden. Da die Einwanderungsbehörde den lokalen Polizeibehörden keine Auskünfte geben wollte, konnte die Version des 28-Jährigen vorerst nicht widerlegt werden.