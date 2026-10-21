ÖTV-Ass reist von Wien über Taipeh nach Matsuyama

Für ÖTV-Ass Joel Schwärzler steht mit der Quali in der Stadthalle bald ein großes Highlight an. Und ein noch größeres Mitte Dezember, denn da steigen die „Next Gen Finals“ in Italien. Dafür muss sich der Vorarlberger aber erst noch fix qualifizieren – ein paar Punkte wird er dafür aber noch machen müssen.
Ab Samstag geht es in der Wiener Stadthalle um die letzten Tickets für den Hauptbewerb des ATP 500-Turniers, bei dem Alexander Zverev (D), Carlos Alcaraz (Sp), Daniil Medvedev, Flavio Cobolli (It), Frances Tiafoe (US) und Alex de Minaur (Aus) gleich sechs Top-10-Spieler dabei sein werden. In der Quali am Start: der Harder Joel Schwärzler. In Wien könnte der 20-Jährige auch wichtige Punkte für das „Race to Reggio Calabria“, der Qualifikation für die „Next Gen Finals“ sammeln. Von 9. bis 13. Dezember kämpfen in Süditalien die acht besten U20-Asse um ein Gesamtpreisgeld von zwei Millionen US-Dollar. Aktuell hätte der Ländle-Youngster ein Ticket als Nummer sechs im Ranking sicher – bevor es langsam aber sicher in die Zielgerade geht.
Punkte sammeln
Denn für das finale Starterfeld wird jene Weltrangliste herangezogen, die am 16. November erscheint. Heißt: Die letzten Turniere, bei denen man Punkte für die Quali sammeln kann, starten am 9. November. Darum geht es für Joel direkt nach seinem Auftritt in der Bundeshauptstadt weiter nach Asien. Dort ist ab 2. November ein Antreten bei einem ATP 100 Challenger in Taiwan geplant. In der Woche darauf könnte Schwärzler dann beim 75er Challenger im japanischen Matsuyama sein „Next Gen Finals“-Ticket final buchen.
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