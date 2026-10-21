ÖTV-Ass reist von Wien über Taipeh nach Matsuyama

Ab Samstag geht es in der Wiener Stadthalle um die letzten Tickets für den Hauptbewerb des ATP 500-Turniers, bei dem Alexander Zverev (D), Carlos Alcaraz (Sp), Daniil Medvedev, Flavio Cobolli (It), Frances Tiafoe (US) und Alex de Minaur (Aus) gleich sechs Top-10-Spieler dabei sein werden. In der Quali am Start: der Harder Joel Schwärzler. In Wien könnte der 20-Jährige auch wichtige Punkte für das „Race to Reggio Calabria“, der Qualifikation für die „Next Gen Finals“ sammeln. Von 9. bis 13. Dezember kämpfen in Süditalien die acht besten U20-Asse um ein Gesamtpreisgeld von zwei Millionen US-Dollar. Aktuell hätte der Ländle-Youngster ein Ticket als Nummer sechs im Ranking sicher – bevor es langsam aber sicher in die Zielgerade geht.