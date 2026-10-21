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Die Aufstellung: So startet der LASK bei Sporting

Champions League
21.10.2026 19:54
Was ist für die Mannen von LASK-Coach Didi Kühbauer drinnen?
Was ist für die Mannen von LASK-Coach Didi Kühbauer drinnen?(Bild: APA-Images / Harald Dostal)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der LASK-Trainer Didi Kühbauer im heutigen Champions-League-Duell mit Sporting Lissabon den Erfolg sucht!

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Die Startaufstellung:

(Bild: de.uefa.com)

Im dritten Versuch peilt der LASK an der Stätte einer eigenen Europacup-Sternstunde den ersten Punktgewinn in der Champions League an. Die noch erfolglosen Linzer gastieren heute in der dritten Runde der Liga-Phase bei Sporting Lissabon. Die Portugiesen haben bisher das Maximum aus ihren zwei Auftritten in der Königsklasse herausgeholt. In der Champions League stand Sporting vor einem halben Jahr im Viertelfinale, wo gegen Arsenal das Aus kam.

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„Sporting ist von der Qualität um nichts schlechter als Liverpool“, sagte Alessandro Schöpf vor der Abreise aus Linz. Dietmar Kühbauer stieg mit dem Ziel in den Flieger, ein gutes Spiel abzuliefern. „Wenn wir nicht performen, dann hängen die Trauben sehr hoch“, wusste der LASK-Coach. Dennoch wäre es „schlimm, wenn wir nur hinfahren, damit wir das Stadion sehen“.

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Linzer Triumph 2020
In der Höhle der „Löwen“ wusste der LASK schon einmal zu gefallen – sechs Jahre ist es her, als die Athletiker im Estadio Jose Alvalade einen Triumph einfuhren. Im Playoff zur Europa League siegten sie 4:1 und hievten sich damit in die Gruppenphase. Vom 1. Oktober 2020 ist aufseiten der Oberösterreicher nur noch der damals eingewechselte Andres Andrade dabei.

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