Lehrerin: „Hälfte hat nach der Schule keinen Job“

Zwischen Panzern und vor der Hofburg wuselt es bereits seit acht Uhr morgens. Es wird gelacht, gestaunt und viel gefragt. Über 6000 Schüler und ihre Lehrer informierten sich am Mittwoch bei der Lehrlingsmesse, auch „Karriereplattform“ genannt, die vom Integrationsfonds, dem Verteidigungsministerium, der Stadt Wien und der Bildungsdirektion veranstaltet wird.