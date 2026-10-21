Diese Stars geben dem Leiden ein Gesicht

Selbst der Weg auf die Bühne kann beschwerlich sein. Auch sein Spiel hat sich verändert: Wo früher der körperliche Ausdruck stärker im Mittelpunkt stand, setzt Ofczarek heute vermehrt auf Sprache. Halt gibt ihm seine Frau Tamara Metelka. Mit seiner Offenheit möchte er besonders Menschen erreichen, die selbst mit einer Diagnose zurechtkommen müssen. Seine Botschaft: „Die Diagnose bedeutet nicht das Ende des Lebens, sondern ist ein Aufruf zur Veränderung.“