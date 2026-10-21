Skifahrer (14) durchbrach auf Gletscher Fangzaun

Verletzungen am Rücken und im Gesicht

Der 14-Jährige stürzte in der Folge rund 30 Meter in felsiges Gelände ab und verletzte sich dabei am Rücken und im Gesicht schwer. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert.