Skifahrer (14) durchbrach auf Gletscher Fangzaun

Ein schrecklicher Skiunfall ereignete sich am Mittwoch auf dem Hintertuxer Gletscher in Tirol. Ein junger Skifahrer aus dem Vereinigten Königreich stürzte und verletzte sich dabei schwer.
Der 14-Jährige hielt sich mit seiner Trainingsgruppe gegen 11.30 Uhr zum Skitraining auf dem Hintertuxer Gletscher auf. In einer Linkskurve der roten Piste Nr. 3 kam er zu Sturz und durchbrach daraufhin mit hoher Geschwindigkeit einen hier angebrachten Fangzaun.
Verletzungen am Rücken und im Gesicht
Der 14-Jährige stürzte in der Folge rund 30 Meter in felsiges Gelände ab und verletzte sich dabei am Rücken und im Gesicht schwer. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
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