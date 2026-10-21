Tabaksteuer-Gesetz aus Versehen in Kraft getreten

Steuern sollen ab 2027 schrittweise steigen

Laut der Tabakbranche sind zudem Steuersätze fällig, die der Gesetzgeber eigentlich erst ab dem Jahr 2030 vorgesehen hat. Ab 2027 soll es laut den Plänen der deutschen Regierung schrittweise nach oben gehen. Zigaretten werden als Folge in den kommenden Jahren deutlich teurer. Kostet eine 20er-Packung Zigaretten im Schnitt derzeit noch rund acht Euro, dürften es 2030 knapp zwölf Euro sein. Das soll dem Bund zusätzliche Milliardeneinnahmen beschweren und den Gesundheitsschutz stärken.

„Die Bundesregierung muss jetzt sehr schnell Rechtssicherheit für die Fortführung der Produktion herstellen“, sagte Mücke in Bezug auf das Datum, an dem das Gesetz in Kraft treten soll. Die dafür nötigen Steuerzeichen für die Tabakherstellerinnen und Tabakhersteller sind noch gar nicht vorhanden. In Deutschland raucht laut Mikrozensus 2025 fast jeder fünfte Mensch (19 Prozent) ab 15 Jahren.