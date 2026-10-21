Weidel will auf EU-Ebene mehr mit FPÖ kooperieren

„Ich wünsche mir, dass wir wieder mehr miteinander in Dialog treten – auch mit anderen Fraktionen, auch mit den ‘Patrioten‘“, sagte Weidel in diesem Zusammenhang später. „Wir müssen miteinander reden.“ Die AfD-Chefin will unter anderem das Europaparlament und die EU-Kommission entmachten. Das Parlament soll ihr nach überhaupt abgeschafft werden, die Kommission keine Gesetze mehr vorschlagen, sondern nur noch verwalten. „Für mich ist die Europäische Union keine Gruppe souveräner Staaten mehr“, sagte die Deutsche. Die EU-Kommission sei nicht direkt gewählt und könne trotzdem als einzige Institution europaweit Gesetze vorschlagen.