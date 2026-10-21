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Schwerer Unfall

Pkw gegen Sattelzug: 83-Jähriger tödlich verletzt

Steiermark
21.10.2026 20:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Mittwochnachmittag kam es im Murtal und in Wildon zu zwei schweren Verkehrsunfällen: In Obdach verstarb ein 83-Jähriger bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. In Wildon wurde zwei Personen unbestimmten Grades verletzt.

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Gegen 13 Uhr kam es in Obdach im Murtal zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 83-Jähriger lenkte seinen Pkw auf der B78. Aus unbekannter Ursache dürfte er auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte in weiterer Folge frontal mit einem Sattelzug. 

Bei dem Zusammenstoß dürfte der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden sein. Er erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Der 51-jährige Slowake, der den Sattelzug lenkte, blieb unverletzt. Die B78 war für rund zwei Stunden gesperrt. Die Feuerwehren Obdach und Weißkirchen standen mit insgesamt 26 Kräften im Einsatz.

64-Jähriger verlor Kontrolle über Pkw
Kurz nach 15 Uhr kam es dann in Wildon zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 64-Jähriger war mit seinem Pkw auf der B67 in Richtung Lebring unterwegs, als die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben dürfte. Zum selben Zeitpunkt lenkte eine 70-Jährige ihren Pkw auf der L601 in Richtung Wildon und hielt im Kreuzungsbereich an, um in die B67  einzubiegen.

Der 64-Jährige prallte in der Folge gegen den Pkw der 70-Jährigen und anschließend gegen eine Werbesäule. Beide Personen wurden unbestimmten Grades verletzt. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen in das LKH Wagna gebracht, die Frau mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz. Warum der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, ist Gegenstand laufender Ermittlungen – ein medizinischer Notfall ist nicht auszuschließen.

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