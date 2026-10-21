Pkw gegen Sattelzug: 83-Jähriger tödlich verletzt

64-Jähriger verlor Kontrolle über Pkw

Kurz nach 15 Uhr kam es dann in Wildon zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 64-Jähriger war mit seinem Pkw auf der B67 in Richtung Lebring unterwegs, als die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben dürfte. Zum selben Zeitpunkt lenkte eine 70-Jährige ihren Pkw auf der L601 in Richtung Wildon und hielt im Kreuzungsbereich an, um in die B67 einzubiegen.