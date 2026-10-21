Italien verschärft Strafen für Gewalttäter

Die Vorfälle hätten nichts mit sozialer Not zu tun, argumentierte Vizepremier Matteo Salvini, da unter anderem Schuhe und Kleidung gestohlen worden seien. „Ich denke nicht an externe Drahtzieher, geheime Steuerung oder hybride Kriegsführung. Diese Leute waren auf Nike-Schuhe und iPhones aus und hatten Rolex-Uhren im Visier“, sagte er. Laut ihm wurden 343 Menschen festgenommen, 50 inhaftiert. Niemand habe aus politischen Gründen gehandelt, sagte Salvini. Die hohen Dieselpreise, die gestiegenen Lebenshaltungskosten oder die Wohnsituation von Studierenden hätten mit den Vorfällen nichts zu tun.