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Chauffeure und PR: Wo an den Unis abkassiert wird

Innenpolitik
21.10.2026 20:00
Die Uni-Rektoren warnen vor einem Minus bei den Studenten – kassieren aber selbst ab.
Die Uni-Rektoren warnen vor einem Minus bei den Studenten – kassieren aber selbst ab.(Bild: Krone-Collage/Eva Manhart)
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Am Donnerstag wird in Wien demonstriert. Tausende Studenten protestieren gegen mögliche Kürzungen, nachdem Österreichs Uni-Rektoren davor gewarnt hatten, dass Hörsäle künftig leer bleiben könnten. Österreichs Uni-Rektoren sind es aber auch, die sich – wie „Krone“-Recherchen nun zeigen – selbst hohe Gagen, Chauffeure und 361 Mitarbeiter für PR leisten.

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In Frankreich brennen Gebäude, Geschäfte werden geplündert, Städte haben Ausgangssperren verhängt. Begonnen hat alles mit Schülern und Studenten, die gegen die Zustände an Schulen und Unis auf die Straße gingen. Inzwischen sind daraus die schwersten Krawalle seit Jahren geworden. Heute wird auch in Wien demonstriert. Das Motto lautet „Alarmstufe Rot – #UnisRetten“.

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