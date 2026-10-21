Chauffeure und PR: Wo an den Unis abkassiert wird

In Frankreich brennen Gebäude, Geschäfte werden geplündert, Städte haben Ausgangssperren verhängt. Begonnen hat alles mit Schülern und Studenten, die gegen die Zustände an Schulen und Unis auf die Straße gingen. Inzwischen sind daraus die schwersten Krawalle seit Jahren geworden. Heute wird auch in Wien demonstriert. Das Motto lautet „Alarmstufe Rot – #UnisRetten“.