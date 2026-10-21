Iran droht USA mit Zerstörung von Unterseekabeln

Irans Streitkräfte wollen im Falle eines Angriffs auf zivile Infrastruktur die Unterseekabel im Persischen Golf ins Visier nehmen. „Wenn sie (die USA) unserer Infrastruktur Schaden zufügen wollen, ist es selbstverständlich, dass die Islamische Republik ihre gesamte Macht einsetzen wird, um deren Kapital und Vermögenswerte mit Leichtigkeit zu zerstören“, sagte ein General der Revolutionsgarden dem staatlichen Sender Al-Alam.
„Dazu gehören auch die Internetkabel, darunter sieben wichtige Kabel, die unter Wasser durch die Straße von Hormuz verlaufen“, sagte der Offizier weiter. „Die Islamische Republik kann den USA und ihren regionalen Verbündeten dadurch zweifellos schwere Schäden zufügen.“
Die Straße von Hormuz ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen Teheran und Washington geworden. Irans Streitkräfte haben in den vergangenen Wochen ihre Angriffe auf Öltanker und Frachtschiffe intensiviert, um US-Präsident Donald Trump mit steigenden Preisen vor den Kongresswahlen innenpolitisch unter Druck zu setzen.
Die Straße von Hormuz ist nicht nur für den weltweiten Handel mit Öl und Flüssiggas von großer Bedeutung. Die Meerenge gilt auch als Engpass für mehrere Unterwasser-Glasfaserkabel, die insbesondere die Staaten am Persischen Golf mit internationalen Datennetzen verbinden.
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