Skandal-Buch am Todestag: „Ist eine Peinlichkeit“

Red Bull Racings Ex-Teamchef Christian Horner rechnet exakt vier Jahre nach dem Ableben von Dietrich Mateschitz in einer Autobiografie mit seinem ehemaligen Rennstall ab. Der literarische Erguss des Briten stößt einigen sauer auf, wie Dr. Helmut Marko im Interview mit der „Krone“ erklärt.
„Krone“: Am Donnerstag erscheint die Autobiografie von Christian Horner, die einige Seitenhiebe gegen Sie persönlich enthält. Was sagen Sie dazu?
Dr. Helmut Marko: Das ist eine Summe von Unwahrheiten auf einem so niederen Niveau, dass ich darauf nicht eingehen werde. Nur eine Behauptung will ich richtigstellen: Dass ich nach dem Tod seiner Ex-Partnerin Beverly sehr wohl kondoliert habe. (zeigt der „Krone“ die entsprechende Nachricht am Handy) Und dass das Buch ausgerechnet am Todestag von Dietrich Mateschitz erscheint, ist eine Peinlichkeit.
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