Skandal-Buch am Todestag: „Ist eine Peinlichkeit“

„Krone“: Am Donnerstag erscheint die Autobiografie von Christian Horner, die einige Seitenhiebe gegen Sie persönlich enthält. Was sagen Sie dazu?

Dr. Helmut Marko: Das ist eine Summe von Unwahrheiten auf einem so niederen Niveau, dass ich darauf nicht eingehen werde. Nur eine Behauptung will ich richtigstellen: Dass ich nach dem Tod seiner Ex-Partnerin Beverly sehr wohl kondoliert habe. (zeigt der „Krone“ die entsprechende Nachricht am Handy) Und dass das Buch ausgerechnet am Todestag von Dietrich Mateschitz erscheint, ist eine Peinlichkeit.