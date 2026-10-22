Österreichs Spezialeinheit gegen Naturgefahren!

Abgestorbene Schutzwälder erhöhen in Österreich die Gefahr durch Lawinen und Steinschlag. In der Zirknitz bei Großkirchheim im Kärntner Mölltal errichten Spezialisten der Wildbach- und Lawinenverbauung deshalb massive Stahlkonstruktionen – mit Hubschrauber, tonnenschweren Bauteilen und unter extremen Bedingungen. Langfristig soll auch der Schutzwald mit 300.000 jungen Bäumen zurückkehren.