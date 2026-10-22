Frau Präsidentin, wer soll die Ski-Halle bezahlen?

„Ich muss noch zum Reifenwechsel, dann kann es losgehen“, grinste Roswitha Stadlober. Ja, der Winter ist zurück. Zumindest der Ski-Winter. Der am Wochenende mit dem schon traditionell gewordenen Heim-Weltcup in Sölden startet. Zuvor sprach die 63-jährige Präsidentin mit der „Krone“ über ...