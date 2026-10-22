Frau Präsidentin, wer soll die Ski-Halle bezahlen?

Ski-Austria-Präsidentin Roswitha Stadlober (63) sprach vor dem Ski-Auftakt mit der „Krone“ über die Bedeutung von Sölden, die neue FIS-Führung und eine jährliche WM. Dazu natürlich über den offen ausgesprochenen Traum einer nationalen Ski-Halle – und wer diese eigentlich bezahlen soll.
„Ich muss noch zum Reifenwechsel, dann kann es losgehen“, grinste Roswitha Stadlober. Ja, der Winter ist zurück. Zumindest der Ski-Winter. Der am Wochenende mit dem schon traditionell gewordenen Heim-Weltcup in Sölden startet. Zuvor sprach die 63-jährige Präsidentin mit der „Krone“ über ...
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