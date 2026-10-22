Golfen, Kegeln und Kraxeln im einstigen Kika

„Die Hartnäckigkeit hat sich ausgezahlt!“ Die Pinzgauer Unternehmer Patrick Müller und Klaus Wallner haben in Saalfelden etwas geschafft, wonach sich einige Gemeinden mit leerem Kika-Gebäude im Ort sehnen: eine wirtschaftliche Neubelebung des großen, roten Möbelhauses, das mit Benkos Signa-Imperium im Jahre 2023 unterging. „Eigentlich schuldet uns die Signa sogar noch Geld, aber wir erwarten nichts“, schmunzeln die Eigentümer.