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Tor-Hoffnung Diakite

Sturm-Bomber: „Vielleicht wollte es das Schicksal“

Europa League
22.10.2026 06:30
Oumar Diakite traf in sechs Spielen für Sturm sechsmal.
Oumar Diakite traf in sechs Spielen für Sturm sechsmal.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Bei Vizemeister Sturm hat man lange nach einem Knipser gesucht. Mit Oumar Diakite dürfte man einen Volltreffer gelandet haben. Der neue Hoffnungsträger erzählt in der „Krone“ darüber, warum er mit 14 Jahren in Afrika Deutsch lernte, seine Erfahrungen gegen Europa-League-Gegner Marseille und wie es ist, für sein Land im Finale des Afrika-Cups zu stehen.

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Seit sechs Spielen erst für Sturm am Feld – und gefühlt bei den schwarz-weißen Fans längst ein Held. Nicht nur die sechs Tore in diesen sechs Spielen ließen Oumar Diakite im Beliebtheitsranking nach oben schnellen, vor allem die drei Tore gegen den GAK machten Diakite zum Mann der Stunde. Mit seiner Wahnsinnsquote wird Diakite bereits mit den letzten großen Tor-Monstern bei Sturm wie Rasmus Höjlund und Mika Biereth verglichen – diesen Schnitt brachten bislang nämlich auch die nicht zustande.

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