Sturm-Bomber: „Vielleicht wollte es das Schicksal“

Seit sechs Spielen erst für Sturm am Feld – und gefühlt bei den schwarz-weißen Fans längst ein Held. Nicht nur die sechs Tore in diesen sechs Spielen ließen Oumar Diakite im Beliebtheitsranking nach oben schnellen, vor allem die drei Tore gegen den GAK machten Diakite zum Mann der Stunde. Mit seiner Wahnsinnsquote wird Diakite bereits mit den letzten großen Tor-Monstern bei Sturm wie Rasmus Höjlund und Mika Biereth verglichen – diesen Schnitt brachten bislang nämlich auch die nicht zustande.