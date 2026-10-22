Sechs Wiener infiziert: Salmonellen aus Sizilien

Kleine rote Früchte, große Wirkung: Ein seltener Keim breitet sich in zehn Ländern Europas aus, auch die Bundeshauptstadt meldet mehrere Fälle. Die Spur führt nach Süditalien. Doch wo haben sich die Wiener tatsächlich angesteckt? Wem die Erkrankung gefährlich werden kann – und welche Ware jetzt nur noch gekocht auf den Tisch darf.
Klein, rot, knackig – und mitunter tückisch. Sechs Wiener haben sich heuer mit Salmonella Strathcona angesteckt. Das meldet die AGES, die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, unter Berufung auf das Epidemiologische Meldesystem, kurz EMS. Der Erreger tritt abseits solcher Ausbrüche nur sehr selten auf. Bundesweit sind es seit Ende Juli 29 Fälle. Nur Oberösterreich zählt mit sieben Erkrankten mehr als die Hauptstadt, Salzburg liegt gleichauf. Sechs von zehn Betroffenen sind Männer, fast jeder vierte Patient musste ins Spital. Das jüngste Opfer ist ein Baby mit zehn Monaten, das älteste 79 Jahre alt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.