Sechs Wiener infiziert: Salmonellen aus Sizilien

Klein, rot, knackig – und mitunter tückisch. Sechs Wiener haben sich heuer mit Salmonella Strathcona angesteckt. Das meldet die AGES, die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, unter Berufung auf das Epidemiologische Meldesystem, kurz EMS. Der Erreger tritt abseits solcher Ausbrüche nur sehr selten auf. Bundesweit sind es seit Ende Juli 29 Fälle. Nur Oberösterreich zählt mit sieben Erkrankten mehr als die Hauptstadt, Salzburg liegt gleichauf. Sechs von zehn Betroffenen sind Männer, fast jeder vierte Patient musste ins Spital. Das jüngste Opfer ist ein Baby mit zehn Monaten, das älteste 79 Jahre alt.