Tragödie in Kanada: Großbrand kesselt Soldaten ein

Starker Wind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 96 km/h habe die Flammen zu einer Feuerwand angefacht und die Soldaten auf dem Schießplatz eingekesselt, erklärten die kanadischen Behörden. Das Feuer habe sich rasend schnell ausgebreitet und einen Kilometer in 30 bis 60 Sekunden zurückgelegt. Generalmajor Wade Rutland beschrieb das Feuer als ein ungewöhnliches und schnelles Ereignis. „Ich habe so etwas noch nie gesehen“, sagte der Kommandant der ersten kanadischen Division.