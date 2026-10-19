Feuer durch Munition
Tragödie in Kanada: Großbrand kesselt Soldaten ein
Ein Feuer hat in Kanada vier Menschen auf einem Militärstützpunkt getötet und viele weitere verletzt. Jetzt steht fest: Scharfe Munition bei einer Übung lösten den Buschbrand aus, der den Soldaten keine Chance ließ.
Starker Wind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 96 km/h habe die Flammen zu einer Feuerwand angefacht und die Soldaten auf dem Schießplatz eingekesselt, erklärten die kanadischen Behörden. Das Feuer habe sich rasend schnell ausgebreitet und einen Kilometer in 30 bis 60 Sekunden zurückgelegt. Generalmajor Wade Rutland beschrieb das Feuer als ein ungewöhnliches und schnelles Ereignis. „Ich habe so etwas noch nie gesehen“, sagte der Kommandant der ersten kanadischen Division.
Spezialisten sprangen mit Fallschirm ab
Die ganze Nacht auf Sonntag bekämpften Feuerwehrleute den Brand unter äußerst schweren Bedingungen. Militärische Such- und Rettungsspezialisten sprangen mit Fallschirmen über dem Gelände ab, um den Eingeschlossenen zu helfen. Insgesamt waren 22 Krankenwagen und acht Rettungshubschrauber aus den weiter entfernten Städten Edmonton und Saskatoon im Einsatz.
Nach der Brandkatastrophe am Samstag befinden sich nach offiziellen noch 39 Verletzte in Krankenhäusern. Viele von ihnen werden noch Wochen und Monate spezialisierter Intensivpflege benötigen. 19 befinden sich in einem kritischen Zustand. Die insgesamt 85 betroffenen Soldaten bereiteten sich auf einen Einsatz in Lettland vor, die derzeit größte internationale Militäroperation Kanadas.
Schlimmster Tragödie in Friedenszeiten
Premierminister Mark Carney bezeichnete den Brand als eine der schlimmsten Tragödien in Friedenszeiten, die die kanadischen Streitkräfte jemals auf heimischem Boden erlebt haben. Er ordnete an, die Flaggen an Bundesgebäuden im ganzen Land auf halbmast zu setzen, um die Opfer zu ehren.
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