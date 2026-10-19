Glanz mit Substanz

Wer deshalb lieber die Finger von Edelmetallen lässt, sollte genauer hinsehen. Wer vor zwei Jahren Gold gekauft hat, freut sich heute immer noch über mehr als 50% Wertzuwachs. Silber liegt sogar 80% im Plus. Wer vor drei Jahren eingestiegen ist, kann sich über ein Plus von 115% bei Gold und 150% bei Silber freuen. Und wer meinem Ratschlag vor vier Jahren gefolgt ist, hat mit Gold 150% Gewinn eingefahren, mit Silber gar über 200%.