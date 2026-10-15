Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wann bin ich dran?“

Männer feuerten an US-Eliteuni Vergewaltiger an

Ausland
15.10.2026 20:21
Hier ereignete sich der unvorstellbare Übergriff.
Hier ereignete sich der unvorstellbare Übergriff.(Bild: AP/Nam Y. Huh)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der verstörenden mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Cornell wird nun eine weitere US-Eliteuniversität von einem ähnlichen Fall erschüttert: Während eine 21-Jährige bei einer Studentenparty missbraucht wurde, sollen mehrere Männer den mutmaßlichen Täter angefeuert haben!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Haus der Studentenverbindung „Alpha Epsilon Pi“ der University of Chicago stieg in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine große Studentenparty, berichtet die „New York Times“. Mit dabei war demnach eine 21-Jährige, die nicht an der Hochschule inskribiert ist und gemeinsam mit ihren Freundinnen der Feier bewohnte.

Den Angaben der Polizei zufolge trank sie dort im Laufe des Abends drei alkoholische Getränke – die sie deutlich berauschter als erwartet machten. Immer wieder soll sie auf der Tanzfläche Blackouts erlitten haben. Bis die Freundinnen sie schließlich aus den Augen verloren hätten.

Die University of Chicago zählt zu den renommiertesten Forschungsuniversitäten weltweit: Bislang ...
Die University of Chicago zählt zu den renommiertesten Forschungsuniversitäten weltweit: Bislang brachte sie 102 Nobelpreisträger hervor.(Bild: AP/Nam Y. Huh)

Bei der Suche seien sie auf eine Männergruppe gestoßen, die laut Zeugenaussagen vor einer Badezimmertür „Wann bin ich dran?“ und „Ich will da rein!“ johlte.

Frau brutal an Haaren gepackt
Verzweifelt hätten die Freundinnen versucht, einzuschreiten. Doch die völlig uneinsichtigen Männer wollten dem Mädchen laut den Berichten jede Hilfe verwehren – eine Frau sei bei ihrem Rettungsversuch sogar an den Haaren gepackt worden. Schließlich konnte sich ihre Begleiterin durchkämpfen und die Tür öffnen, heißt es weiter.

Lesen Sie auch:
Das Verbindungshaus der Studentenverbindung Chi Phi auf dem Campus der Cornell University in ...
Uni-Chef unter Druck!
Nach Gruppenvergewaltigung nur Aufsätze als Strafe
04.10.2026
Nach Cornell-Fall
Kampagne gegen sexuelle Gewalt an Unis
03.10.2026

Herzzerreißende Schreie
Im Badezimmer eröffnete sich ein furchtbares Bild: Teilweise entkleidet und nicht vollständig bei Bewusstsein sei die 21-Jährige auf dem Boden gelegen. Der Mann – ebenfalls zum Teil entkleidet – sei über ihr gestanden. Dabei habe die 21-Jährige entsetzt „Hört auf!“ und „Holt mich hier raus!“ geschrien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
15.10.2026 20:21
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
New York TimesPolizei
MännerGetränke
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf