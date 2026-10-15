„Wann bin ich dran?“
Männer feuerten an US-Eliteuni Vergewaltiger an
Nach der verstörenden mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung in Cornell wird nun eine weitere US-Eliteuniversität von einem ähnlichen Fall erschüttert: Während eine 21-Jährige bei einer Studentenparty missbraucht wurde, sollen mehrere Männer den mutmaßlichen Täter angefeuert haben!
Im Haus der Studentenverbindung „Alpha Epsilon Pi“ der University of Chicago stieg in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine große Studentenparty, berichtet die „New York Times“. Mit dabei war demnach eine 21-Jährige, die nicht an der Hochschule inskribiert ist und gemeinsam mit ihren Freundinnen der Feier bewohnte.
Den Angaben der Polizei zufolge trank sie dort im Laufe des Abends drei alkoholische Getränke – die sie deutlich berauschter als erwartet machten. Immer wieder soll sie auf der Tanzfläche Blackouts erlitten haben. Bis die Freundinnen sie schließlich aus den Augen verloren hätten.
Bei der Suche seien sie auf eine Männergruppe gestoßen, die laut Zeugenaussagen vor einer Badezimmertür „Wann bin ich dran?“ und „Ich will da rein!“ johlte.
Frau brutal an Haaren gepackt
Verzweifelt hätten die Freundinnen versucht, einzuschreiten. Doch die völlig uneinsichtigen Männer wollten dem Mädchen laut den Berichten jede Hilfe verwehren – eine Frau sei bei ihrem Rettungsversuch sogar an den Haaren gepackt worden. Schließlich konnte sich ihre Begleiterin durchkämpfen und die Tür öffnen, heißt es weiter.
Herzzerreißende Schreie
Im Badezimmer eröffnete sich ein furchtbares Bild: Teilweise entkleidet und nicht vollständig bei Bewusstsein sei die 21-Jährige auf dem Boden gelegen. Der Mann – ebenfalls zum Teil entkleidet – sei über ihr gestanden. Dabei habe die 21-Jährige entsetzt „Hört auf!“ und „Holt mich hier raus!“ geschrien.
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