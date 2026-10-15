Männer feuerten an US-Eliteuni Vergewaltiger an

Frau brutal an Haaren gepackt

Verzweifelt hätten die Freundinnen versucht, einzuschreiten. Doch die völlig uneinsichtigen Männer wollten dem Mädchen laut den Berichten jede Hilfe verwehren – eine Frau sei bei ihrem Rettungsversuch sogar an den Haaren gepackt worden. Schließlich konnte sich ihre Begleiterin durchkämpfen und die Tür öffnen, heißt es weiter.