Nach Gruppenvergewaltigung nur Aufsätze als Strafe

Nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung an der US-Elite-Universität Cornell zeigt ihr Präsident nach tagelanger massiver Kritik nun endlich Mitgefühl mit der betroffenen Studentin und rechnet mit negativen Auswirkungen für seine Hochschule. „Was Jane Doe im Jahr 2024 widerfahren ist, ist zutiefst beunruhigend und wird unsere Gemeinschaft noch viele Jahre belasten“, sagte Michael I. Kotlikoff in einem Video. Man wolle sich bemühen, mehr zu erklären, die ergriffenen Maßnahmen zu erläutern und transparenter zu sein.