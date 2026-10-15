Schneckengift im Essen? Kollegin unter Verdacht

Der Vorfall ereignete sich im Februar am Arbeitsplatz in Oldbury, einem Gebiet südöstlich der westaustralischen Metropole Perth. Die 58-Jährige hatte einen Behälter mit Curry mitgebracht, um das Essen mit ihren Kollegen zu teilen. Bei einer gemeinsamen Vormittagspause aßen zunächst mehrere Mitarbeiter davon, ohne dass es zunächst zu Problemen kam.