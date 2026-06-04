Rätselhafter Todesfall
Urlauber (34) stirbt nach Essen im Italien-Urlaub
Ein Familienurlaub am Gardasee hat für eine deutsche Familie ein tragisches Ende genommen: Ein 34-jähriger Urlauber starb wenige Stunden nach einem Restaurantbesuch in Lazise. Die italienische Justiz untersucht nun, ob eine Lebensmittelvergiftung mit seinem Tod in Zusammenhang stehen könnte.
Die Staatsanwaltschaft Verona hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und des Verkaufs nicht einwandfreier Lebensmittel eingeleitet. Im Fokus der Untersuchungen steht derzeit der Betreiber jenes Lokals in Lazise, in dem der Deutsche am 26. April mit seiner Familie zu Abend gegessen hatte.
Tod wenige Stunden nach dem Abendessen
Der 34-Jährige war gemeinsam mit seinen Eltern, seiner Ehefrau sowie seinen beiden kleinen Kindern an den Gardasee gereist. Am besagten Abend besuchte die Familie ein Restaurant, wo der Mann nach Angaben italienischer Medien Fischgerichte gegessen haben soll.
Wenige Stunden später verschlechterte sich sein Gesundheitszustand in der Ferienunterkunft dramatisch. Er begann zu erbrechen – seine Ehefrau alarmierte den Notdienst.
Die medizinische Hilfe kam für den Deutschen jedoch zu spät. Er verlor das Bewusstsein und starb noch in der Unterkunft vor den Augen seiner Angehörigen.
Auch der Vater wurde krank
Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein weiterer Umstand: Auch der Vater des Verstorbenen soll nach dem Restaurantbesuch gesundheitliche Beschwerden entwickelt haben. Er hatte laut Berichten im selben Lokal eine Pizza mit Lachs gegessen.
Die Frauen und Kinder der Familie sollen hingegen keine Symptome gezeigt haben. Der behandelnde Arzt meldete den Fall daraufhin der Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen einleitete.
Autopsie soll Klarheit bringen
Um die genaue Todesursache festzustellen, wurde eine Obduktion angeordnet. Neben der eigentlichen Autopsie sind weitere Analysen vorgesehen, darunter histologische Untersuchungen sowie Untersuchungen des Herzens und anderer Organe.
Zusätzlich wurden toxikologische Tests angeordnet. Erst deren Ergebnisse sollen zeigen, ob tatsächlich Bakterien, Giftstoffe oder andere Faktoren für den Tod des Mannes verantwortlich waren.
Die Ermittler prüfen insbesondere, ob die an diesem Abend servierten Fischgerichte ordnungsgemäß gelagert und verarbeitet wurden. Bislang gibt es jedoch keine offiziellen Ergebnisse, die einen Zusammenhang zwischen dem Restaurantbesuch und dem Todesfall belegen würden.
Familie bereits zurück in Deutschland
Der Verstorbene soll laut italienischen Medien zuvor gesund gewesen sein und keine bekannten Vorerkrankungen gehabt haben. Nach dem Todesfall kehrte seine Familie nach Deutschland zurück.
Sobald die Ermittlungen und die gerichtsmedizinischen Untersuchungen abgeschlossen sind und die Staatsanwaltschaft die Freigabe erteilt, soll der Leichnam in den Heimatort der Familie in Baden-Württemberg überführt werden.
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