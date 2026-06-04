Urlauber (34) stirbt nach Essen im Italien-Urlaub

Die Staatsanwaltschaft Verona hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und des Verkaufs nicht einwandfreier Lebensmittel eingeleitet. Im Fokus der Untersuchungen steht derzeit der Betreiber jenes Lokals in Lazise, in dem der Deutsche am 26. April mit seiner Familie zu Abend gegessen hatte.