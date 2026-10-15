Zu wenige Österreicher kennen ihre eigene Pension

Mehr als die Hälfte steht gut da

Wie schätzen die Österreicher ihre eigene finanzielle Situation ein? 53 sagen gut oder sehr gut – das sind weniger als im vorigen Jahr (59%). 35 Prozent stehen eher, 12 Prozent sehr schlecht da. 51 Prozent gaben an, eine Ausgabe in Höhe eines Monatseinkommens ohne Probleme stemmen zu können. Bei 34 Prozent reichte das monatliche Einkommen im vergangenen Jahr zumindest einmal nicht, um alle Kosten zu decken.