Der frühe Wintereinbruch und das passende Wetter dazu lassen Seilbahn-Betreiber in der Steiermark jubeln, wie ein Rundruf zeigt. Einige Skigebiete sind bereits Ende November in den Betrieb gestartet.
Während in der Landeshauptstadt am Sonntag die Wolken den Himmel bedeckten, war das Skiwetter in höheren Lagen perfekt. „Ich blicke gerade auf den strahlend blauen Himmel und perfekte Bedingungen auf den Pisten“, sagte etwa Erwin Petz am Telefon. Der Geschäftsführer der Riesneralm Bergbahnen im Ennstal freute sich, dass man am Samstag in den Betrieb starten konnte. Es werden nun laufend weitere Lifte vor Ort geöffnet.
Die Stimmung unter den Gästen, besonders bei den Saisonkartenfahrern, war am ersten Wochenende „phänomenal“. Man habe gemerkt, dass die Leute „schon hungrig“ aufs Skifahren gewesen sind. „Ich bin selbst schon gefahren und es ist ein Traum“, meinte der Seilbahnchef.
Die Stimmung ist phänomenal.
Erwin Petz, Riesneralm-Chef
Bild: Riesneralm
Für Familien muss es nah und leistbar sein
Auch auf der oststeirischen Teichalm ist die Laune bestens. „Es ist eine super Sache für uns, wenn wir schon im November aufmachen können“, meint Josef Kletzenbauer, Geschäftsführer der Teichalmlifte. Bis 18. Dezember wird man am Wochenende offen haben, danach startet der Vollbetrieb. „Das lange Wochenende bis zum 8. Dezember haben wir auch geöffnet“, ergänzt Kletzenbauer. Zwei Schlepplifte und drei Zauberteppiche ziehen vor allem Familien aus der Oststeiermark und dem Grazer Raum an. „Wir sind für gut leistbar und haben Stundenkarten im Angebot“, so Kletzenbauer.
Trotz zehn Zentimeter Neuschnee und wunderschönem Panorama würde übrigens ohne Beschneiung „nichts mehr gehen“ in dem kleinen Skigebiet. Aber auch die viel größere Riesneralm muss beschneien. „Wir haben heuer viel investiert in die Anlagen, das hat sich bewährt“, meint Petz.
Talabfahrt in Schladming bald möglich
Schon seit letzter Woche fahren die Lifte in Schladming – peu à peu wird das Pistenangebot nun weiter ausgebaut. Nach Möglichkeit soll schon am kommenden Wochenende die Abfahrt bis ins Tal möglich sein. „Für den frühen Zeitpunkt der Saison haben wir wirklich schon ein echt großes Angebot – bis jetzt sind wir zufrieden, es war schon viel los“, resümiert Planai-Chef Peter Weichbold am Sonntag zufrieden.
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