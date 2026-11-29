Für Familien muss es nah und leistbar sein

Auch auf der oststeirischen Teichalm ist die Laune bestens. „Es ist eine super Sache für uns, wenn wir schon im November aufmachen können“, meint Josef Kletzenbauer, Geschäftsführer der Teichalmlifte. Bis 18. Dezember wird man am Wochenende offen haben, danach startet der Vollbetrieb. „Das lange Wochenende bis zum 8. Dezember haben wir auch geöffnet“, ergänzt Kletzenbauer. Zwei Schlepplifte und drei Zauberteppiche ziehen vor allem Familien aus der Oststeiermark und dem Grazer Raum an. „Wir sind für gut leistbar und haben Stundenkarten im Angebot“, so Kletzenbauer.