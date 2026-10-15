Trump erwägt Abwurf der „Mutter aller Bomben“

Sollte die GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, wie der technische Name der MOAB lautet, tatsächlich zum Einsatz kommen, wäre eine neue Eskalationsstufe im aktuellen Nahost-Konflikt erreicht. Den amerikanischen Militärstrategen zufolge sollen damit Nuklearanlagen und Energieinfrastruktur im Iran ins Visier genommen werden. Laut Insidern könnte es kurz vor oder kurz nach den Zwischenwahlen im US-Kongress Anfang November zum Angriff kommen, berichtet CNN.