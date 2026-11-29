Super-Goalie Max Lagace verletzt, Tormanntrainer Andreas Eriksson am OP-Tisch. Am Goaliesektor hat sich bei den Graz99ers dieser Tage viel getan. Mit Henri Kiviah holten der Eishockey-Meister zwar einen Routinier bis Saisonendet. Die große Konstante bleibt aber Nico Wieser, der sich vom Ersatzmann zur Top-Stütze gemausert hat und auch am Sonntag gegen Fehervar im Tor steht.
„Wenn wir den Nico Wieser nicht im Tor hätten...“ 99ers-Präsident Herbert Jerich weiß, was der Eishockey-Meister am 28-jährigen Tormann hat. „Er ist immer da, wenn man ihn braucht.“ So war es letzte Saison in der Finalserie gegen Pustertal, als sich zuvor Super-Goalie Max Lagace an den Adduktoren verletzte. Es war wieder so, als der Kanadier zu Saisonbeginn ausfiel. Oder aktuell, wenn Lagace erneut wochenlang fehlen wird.
Ersatzmann Wieser hat sich längst zur unverzichtbaren Stammkraft gemausert. Seine Rolle im Team hat sich in den letzten Wochen massiv geändert. „Ich bin schon zu Saisonbeginn mit einem ganz anderen Selbstvertrauen gestartet.“ Was Jerich gefällt. „Wieser ist die Nummer eins der Zukunft!“, ist der Präsident überzeugt. Bereits kommende Saison wird der Kärntner wohl der „Einser“ sein, bekommt schon jetzt mehr Spielzeit. Auch wenn mit Henry Kiviaho, der ja bereits in der letzten Verletzungspause von Lagace ausgeholfen hat, wieder ein Routinier zu Wieser dazugeholt wurde.
Die Rückholaktion des Finnen, der im November einen Kurzzeit-Vertrag bei Tappara hatte, war übrigens eine enge Geschichte. „Hätte sich Lagace drei Stunden später verletzt, hätten wir Kiviaho nicht mehr bekommen“, weiß Sportchef Philipp Pinter. „Wir mussten schnell sein. Auch KAC und Laibach waren dran.“
„Kann viel von Kivi lernen“
Nun bildet er mit Wieser das Tormann-Duo bis Saisonende. „Mir tut es um Max Lagace leid. Er hat sich so lange nach seiner Verletzungspause zurückgekämpft und dann fällst du gleich wieder aus“, seufzt Wieser, der an der Seite von Kiviaho nun aber weiter lernen will: „Kivi bringt so viel Erfahrung und Ruhe mit. Davon kann man nur profitieren“, schwärmt Wieser, der heute (17.30) im Heimspiel gegen Fehervar definitiv im Tor stehen wird. Kiviaho wird erst am Montag zu den 99ers stoßen
ICE-Hockey-League, Sonntag (29.11.): Moser Medical Graz99ers – Fehervar (17.30). Weiters: VSV – KAC (15), Vienna Capitals – Salzburg (16), Vorarlberg – Laibach, Mailand – Linz (beide 17), Budapest – Innsbruck (17.30). Pustertal – Bozen (18).
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