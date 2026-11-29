„Kann viel von Kivi lernen“

Nun bildet er mit Wieser das Tormann-Duo bis Saisonende. „Mir tut es um Max Lagace leid. Er hat sich so lange nach seiner Verletzungspause zurückgekämpft und dann fällst du gleich wieder aus“, seufzt Wieser, der an der Seite von Kiviaho nun aber weiter lernen will: „Kivi bringt so viel Erfahrung und Ruhe mit. Davon kann man nur profitieren“, schwärmt Wieser, der heute (17.30) im Heimspiel gegen Fehervar definitiv im Tor stehen wird. Kiviaho wird erst am Montag zu den 99ers stoßen