Im November sind damit mehr Menschen auf der Inselgruppe gelandet als insgesamt in den zehn Monaten davor. Unter ihnen sind auch Hunderte Frauen und Kinder sowie Dutzende Babys. Die Behörden sind überfordert. Die Menschen treten die gefährliche Reise meist in bunt bemalten Fischerbooten an, die nicht ausreichend seetüchtig sind. So hat der Seenotrettungsdienst jetzt ein Boot sichergestellt, in dem bereits 14 tote Menschen lagen.