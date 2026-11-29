Illegale Migration ist bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am Sonntag in Spanien neben der Wohnungsnot eines der wichtigsten Themen. Und angesichts der großen Probleme in diesen Bereichen ist es trotz gutem Wirtschaftswachstum wahrscheinlich, dass der sozialistische Premier Pedro Sánchez nach rund acht Jahren wird abtreten müssen.
Nach dem Migrantenansturm auf die spanische Exklave Ceuta auf der afrikanischen Seite der Straße von Gibraltar vor fünf Monaten hat sich zuletzt die Lage auf den ebenfalls zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln extrem zugespitzt. Alleine in den vergangenen Wochen haben mehr als 12.000 Menschen aus verschiedenen Staaten an der afrikanischen Westküste die Kanaren erreicht.
Im November sind damit mehr Menschen auf der Inselgruppe gelandet als insgesamt in den zehn Monaten davor. Unter ihnen sind auch Hunderte Frauen und Kinder sowie Dutzende Babys. Die Behörden sind überfordert. Die Menschen treten die gefährliche Reise meist in bunt bemalten Fischerbooten an, die nicht ausreichend seetüchtig sind. So hat der Seenotrettungsdienst jetzt ein Boot sichergestellt, in dem bereits 14 tote Menschen lagen.
Konservative und Rechte könnten regieren
Die Wahlbüros öffneten am Sonntag um 9.00 Uhr und sollten um 20.00 Uhr schließen. Zur Wahl aufgerufen waren 38,7 Millionen Spanier. Umfragen zufolge könnten die konservative Oppositionspartei Partido Popular (PP) und die ultrarechte Partei Vox zusammen auf eine absolute Mehrheit kommen. Die beiden Parteien, die bereits in mehreren spanischen Regionen zusammen regieren, könnten damit eine Regierungskoalition bilden.
Der seit 2018 regierende Ministerpräsident Sánchez, einer der wenigen linken Regierungschefs in Europa, hofft aber auf eine Überraschung: Seine sozialdemokratisch ausgerichtete Sozialistische Partei (PSOE) hatte zuletzt in Umfragen zulegen können und war an die in Führung liegende PP von Oppositionsführer Alberto Nuñez Feijoo herangerückt.
Sánchez hatte die eigentlich erst im Sommer 2027 fälligen Parlamentswahlen im Streit um die Wohnungspolitik vorgezogen. Der 54-jährige Ministerpräsident hoffte mit dem Schritt, linke Wähler mobilisieren zu können. Im Wahlkampf hat Sánchez nicht nur vor einer künftigen rechts-ultrarechten Regierung gewarnt, sondern auch auf das starke Wirtschaftswachstum im Land verwiesen. Spanien ist unter den großen Ländern der Eurozone das mit dem stärksten Wirtschaftswachstum.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.