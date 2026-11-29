Keine 72 Stunden nach Kampagnenstart präsentierte die SPÖ ihre Umfrage, auf der sie sich selbst auf Platz 2, hinter FPÖ und vor ÖVP, sah. Die sogenannte Sonntagsfrage wurde nur wenige Stunden nach der Ergebnispräsentation vom beauftragten Market-Institut aus Linz schon wieder korrigiert. Die SPÖ landete schließlich auf Platz 3 und büßte sogar einen weiteren Prozentpunkt ein. Die „Krone“ berichtete ausführlich über das Wirrwarr, das für die SPÖ zur Blamage wurde. In der Parteizentrale in der Wartelsteinstraße in Salzburg-Mülln rauchten die Köpfe. Statt Fehler einzugestehen, schaltete man schon bald auf Angriff.