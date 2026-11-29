Nach der Blamage mit der Umfrage geht die Salzburger SPÖ in die Offensive. Eine neue Plakatkampagne kommt aber zur Unzeit. Und das noch dazu mit einem Slogan, der dem Spruch der FPÖ von Marlene Svazek frappant ähnelt.
„Salzburg ist ein gutes Land. Vieles ist so, wie es sein soll. Aber zu oft können sich die Menschen nicht mehr darauf verlassen. Genau das will ich ändern“, das schreibt Peter Eder, Salzburgs SPÖ- und Arbeiterkammerchef auf der Rückseite einer Werbekarte. Auf der Vorderseite steht ein großer, markiger Spruch: „So wie’s sein soll. Nur verlässlicher.“
Mit diesem Spruch haben Eder und die Salzburger Sozialdemokraten am Montag dieser Woche eine groß angelegte Werbeaktion gestartet. Plakate, Kampagnen für das Internet und für die Straße wurden ausgearbeitet. Über allem sollte die Verlässlichkeit der Salzburger Sozialdemokraten stehen. Ein sanfter Start für die Aktion war geplant. Schon zwei Tage später, am Mittwoch, aber kam dann schon ein abrupter Halt.
Keine 72 Stunden nach Kampagnenstart präsentierte die SPÖ ihre Umfrage, auf der sie sich selbst auf Platz 2, hinter FPÖ und vor ÖVP, sah. Die sogenannte Sonntagsfrage wurde nur wenige Stunden nach der Ergebnispräsentation vom beauftragten Market-Institut aus Linz schon wieder korrigiert. Die SPÖ landete schließlich auf Platz 3 und büßte sogar einen weiteren Prozentpunkt ein. Die „Krone“ berichtete ausführlich über das Wirrwarr, das für die SPÖ zur Blamage wurde. In der Parteizentrale in der Wartelsteinstraße in Salzburg-Mülln rauchten die Köpfe. Statt Fehler einzugestehen, schaltete man schon bald auf Angriff.
FPÖ mit simplen Sprüchen und leichtem Punktgewinn
Eder und die Partei-Granden aus Salzburg gingen in die Offensive, stritten Manipulation oder Fehlinterpretation ab. Bis heute werden sie nicht müde, ihre Version der Umfrage zu verteidigen. Auf den Partei-Portalen in den sozialen Medien posten sie die Sujets mit den unkorrigierten Daten noch immer stolz.
Dem Spruch mit der Verlässlichkeit ist diese ganze Show definitiv nicht zuträglich. Die Kampagne ist kurz nach ihrem Start schon wieder ein Fall für den Mistkübel. Das Wort „verlässlich“ ist nach dem mehr als merkwürdigen Umgang mit einer Meinungsumfrage für Salzburgs SPÖ ein eher heißer Begriff.
Mit ihrem Slogan, der dem Spruch der FPÖ von Marlene Svazek frappant ähnelt, treten Salzburgs Sozialdemokraten ganz in die Fußstapfen der Freiheitlichen: Die Blauen sind bereits vor Monaten mit dem Slogan „Wie früher, nur besser“ in den stark verfrühten Wahlkampf gestartet.
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