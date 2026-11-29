Pochettino: „Müssen diese Realität akzeptieren“

Pochettino hat als erster Trainer in der Premier-League-Geschichte seine ersten beiden Partien mit einem neuen Club mit vier oder mehr Toren Differenz verloren. Manchester United blieb zudem auch im zwölften Ligaspiel nicht ohne Gegentor. Mittlerweile sehen die meisten Experten und Medien den Rekordmeister im Abstiegskampf.