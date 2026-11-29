Die Nerven der Fans des englischen Rekordmeisters Manchester United liegen blank: Nach der historischen 0:4-Niederlage gegen Brentford wurden Trainer Mauricio Pochettino und seine Spieler lautstark ausgepfiffen und ausgebuht.
„Theatre of Screams“ statt „Theatre of Dreams“ nannte die englische Boulevard-Zeitung „The Sun“ das Stadion Old Trafford kurzerhand um – das Theater der Schreie. Die „Daily Mail“ sah eine „totale Demütigung“ einer „erbärmlichen Truppe“.
Pochettino: „Müssen diese Realität akzeptieren“
Pochettino hat als erster Trainer in der Premier-League-Geschichte seine ersten beiden Partien mit einem neuen Club mit vier oder mehr Toren Differenz verloren. Manchester United blieb zudem auch im zwölften Ligaspiel nicht ohne Gegentor. Mittlerweile sehen die meisten Experten und Medien den Rekordmeister im Abstiegskampf.
Pochettino räumte nach der Niederlage bei seinem Heimdebüt ein, dass die Aufgabe schwieriger sei, als er erwartet habe. „Aber das ist die Realität, und wir müssen diese Realität akzeptieren. Genau dafür sind wir hier.“
Erst vor zwei Wochen hatte der Argentinier, zuvor Nationaltrainer der USA, Michael Carrick abgelöst. Nach der sechsten Niederlage im zwölften Saisonspiel bleibt Man United vorerst auf dem vorletzten Tabellenplatz. Letztmals abgestiegen ist der stolze Club in der Saison 1973/74.
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