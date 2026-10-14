Iran erhöht Hormuz-Terror vor den US-Wahlen

Wer aus diesen Konflikten als Gewinner und wer als Verlierer hervorgehen werde, lasse sich nach dem derzeitigen Stand der Dinge nicht vorhersagen. Dies gilt nach Ansicht des iranischen Experten gleichermaßen für die Ukraine, für Gaza, für den Nahen Osten, für Afrika und den Westen Asiens. Der iranische Politik-Insider sprach von einer „geopolitischen Transition“. Kein einzelner Akteur könne in diesen Konflikten eine Lösung herbeiführen. In manchen Staaten sei auch nicht klar, wer wirklich das Sagen habe.