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Öl soll teuer bleiben

Iran erhöht Hormuz-Terror vor den US-Wahlen

Außenpolitik
14.10.2026 09:15
Ein vom Iran angegriffener Frachter in der Straße von Hormuz (Symbolbild)
Ein vom Iran angegriffener Frachter in der Straße von Hormuz (Symbolbild)(Bild: EPA/ROYAL THAI NAVY / HANDOUT)
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Von krone.at

Vor den US-Zwischenwahlen hat der Iran seine Taktik geändert. Teheran erhöht den Terror in der Straße von Hormuz, um die Ölpreise in der Höhe zu halten und damit Einfluss auf die Wahlen zu nehmen. Die Angriffe auf Schiffe nehmen zu.

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Das neue Vorgehen in der für die weltweite Ölversorgung wichtigen Meerenge sei auf höchster Ebene der iranischen Führung beschlossen worden, sagten hochrangige iranische Insider der Nachrichtenagentur Reuters.

Eine der Personen sagte, der Iran habe vor etwa zehn Tagen damit begonnen, andere offensive Taktiken gegen Schiffe anzuwenden, die seiner Ansicht nach gegen Beschränkungen verstoßen. Dies habe zu einer Zunahme der Angriffe auf Schiffe geführt. Seit Kriegsbeginn beschränkt der Iran die Durchfahrt durch die Wasserstraße, über die in Friedenszeiten etwa ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssigerdgashandels abgewickelt wird.

Die Lage im Iran und die hohen Ölpreise schaden US-Präsident Donald Trump bei den ...
Die Lage im Iran und die hohen Ölpreise schaden US-Präsident Donald Trump bei den US-Zwischenwahlen.(Bild: AFP/ALEX WONG)

Entwicklung in Kriegsregionen nicht vorhersehbar
Für einen dem Regime nahestehenden Iran-Experten ist der Moment gekommen, wo jede Seite im Konflikt Farbe bekennen müsse. Die aktuellen Konflikte in der Ukraine, in der Levante, in Nahost, seien alle miteinander verknüpft. In allen Kriegsregionen, von Eurasien bis zum Persischen Golf, befänden sich die involvierten Staaten in einer Übergangssituation. Gegenwärtig könne niemand sagen, wie all diese regionalen Kriege ausgehen werden, so die Einschätzung des Experten.

Wer aus diesen Konflikten als Gewinner und wer als Verlierer hervorgehen werde, lasse sich nach dem derzeitigen Stand der Dinge nicht vorhersagen. Dies gilt nach Ansicht des iranischen Experten gleichermaßen für die Ukraine, für Gaza, für den Nahen Osten, für Afrika und den Westen Asiens. Der iranische Politik-Insider sprach von einer „geopolitischen Transition“. Kein einzelner Akteur könne in diesen Konflikten eine Lösung herbeiführen. In manchen Staaten sei auch nicht klar, wer wirklich das Sagen habe.

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Experte: USA haben den Iran unterschätzt
Zu den Vereinigten Staaten stellte der regimetreue Iraner fest, diese hätten geglaubt, den Iran schnell besiegen zu können. Washington habe sozusagen die Stärke der militärischen Kräfte Teherans testen wollen. In Washington herrsche eine rücksichtslose Führung. Europa übe sich wiederum in großer Zurückhaltung, zeige zu wenig kollektiven Zusammenhalt. Im Hintergrund der politischen und wirtschaftlichen Beweggründe für die diversen Konflikte stehe auch das Ringen um die Atomkraft.

In diesem Zusammenhang übte der Iraner Kritik an der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA), welche sein Land besonders intensiv inspiziere. Zu den guten Beziehungen des Iran zu China und zu Russland meinte er, dies sei auch der Haltung der USA geschuldet. Man dürfe das jeweilige Verhältnis Teherans zu diesen Staaten aber sozusagen nicht in einen Topf werfen.

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