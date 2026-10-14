Frankfurt: Maschinen müssen Extra-Sprit mitbringen

Müssen Passagiere mit Einschränkungen rechnen?

Das zusätzliche Kerosin erhöht klarerweise das Gewicht der Flugzeuge. Deshalb stellt sich die Frage, ob weniger Passagiere oder Gepäck mitgenommen werden können. Laut den internen Anweisungen soll die sogenannte Nutzlast jedoch geschützt werden. Das bedeutet, dass durch den zusätzlichen Treibstoff möglichst keine Einschränkungen bei Passagieren, Gepäck oder Fracht entstehen sollen.