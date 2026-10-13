Droht nach 30 Jahren das Aus für Kult-Lokal?

Noch im Mai wurden 30 Jahre Cebu in Eisenstadt groß gefeiert – inklusive Reminiszenz an frühere Tage des Kult-Lokals, als bei manch extravaganten Partys sogar Go-Go-Girls auftraten. Ein paar Monate nach dem Jubiläum sieht es um die Zukunft des Lokals, das erst im Vorjahr zu einer der besten Cocktailbars des Landes gewählt wurde, hingegen alles andere als rosig aus. Betreiber Philip Lendway will sich aus der Branche zurückziehen und in einem anderen Bereich durchstarten.