Droht nach 30 Jahren das Aus für Kult-Lokal?

Das Kult-Lokal Cebu sucht derzeit verzweifelt einen neuen Betreiber – und die Zeit läuft. Im schlimmsten Fall könnte dem Eisenstädter Nachtleben ein herber Schlag bevorstehen.
Noch im Mai wurden 30 Jahre Cebu in Eisenstadt groß gefeiert – inklusive Reminiszenz an frühere Tage des Kult-Lokals, als bei manch extravaganten Partys sogar Go-Go-Girls auftraten. Ein paar Monate nach dem Jubiläum sieht es um die Zukunft des Lokals, das erst im Vorjahr zu einer der besten Cocktailbars des Landes gewählt wurde, hingegen alles andere als rosig aus. Betreiber Philip Lendway will sich aus der Branche zurückziehen und in einem anderen Bereich durchstarten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.