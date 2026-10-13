So ist Ousmane Diawara Altachs heißeste Tor-Aktie

Endlich! Mit dem 3:0-Heimsieg gegen den WAC beendete der SCR Altach nach fünf Niederlagen seine Bundesliga-Durststrecke. Hauptveranwortlich dafür: Ousmane Diwara! Der Schwede schoss sich damit auch an die Spitze vereisinterne Torjägerliste, hält nun wettbewerbsübergreifend bei fünf Treffern.
Wie lange hatte Ousmane Diawara kämpfen müssen, um so ein Spiel wie am Sonntag gegen Wolfsberg abliefern zu können. Das mit dem Doppelpack zum 1:0 und 3:0 zu seinem wurde. Nach der Partie konnte er allerdings gar nicht viel sagen: „Ich bin einfach nur glücklich“, meinte der Schwede, der seine Tore acht und neun für die Rheindörfler in der höchsten Spielklasse erzielte.
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