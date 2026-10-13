So ist Ousmane Diawara Altachs heißeste Tor-Aktie

Wie lange hatte Ousmane Diawara kämpfen müssen, um so ein Spiel wie am Sonntag gegen Wolfsberg abliefern zu können. Das mit dem Doppelpack zum 1:0 und 3:0 zu seinem wurde. Nach der Partie konnte er allerdings gar nicht viel sagen: „Ich bin einfach nur glücklich“, meinte der Schwede, der seine Tore acht und neun für die Rheindörfler in der höchsten Spielklasse erzielte.