Akute Staugefahr wegen Sperren im Pfändertunnel

Das könnte mühsam werden, im Raum Bregenz dürfte es dieser Tage zu massiven Verkehrsbehinderungen kommen. Die Oströhre des Pfändertunnels ist seit Montagmorgen komplett gesperrt, erst am Freitag um Mittnacht wird sie wieder freigegeben. Bis dahin wird der gesamte Verkehr durch die Weströhre rollen. Dort steht dann nur eine Spur pro Richtung zur Verfügung, weshalb gerade zu den Stosszeiten mit Staus zu rechnen ist.