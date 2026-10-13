KAC erwartet in Berlin ein lauter Wellblechpalast

Ab in die deutsche Hauptstadt! Der KAC ist am Mittwoch beim deutschen Spitzenklub Eisbären Berlin zu Gast, hat jedoch keine Chance auf den Aufstieg mehr. „Wir wollen trotzdem Spaß haben und ein starkes Spiel abliefern“, sagt Verteidiger Jesper Jensen Aabo. Sein dänischer Landsmann Sebastian Dahm verpasst das Spiel beim Ex-Klub – er spricht auch über die Lage bei seinem Kreuzbandriss.
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Im deutschen Fußball ist das für die Teams eine große Ehre, steigt dort doch das jährliche Finale im DFB-Pokal. Für den KAC wirkt das Auswärtsspiel in der Champions Hockey League am Mittwoch (19.30) indes eher wie eine Pflichtaufgabe in einer intensiven Zeit mit vielen Partien. Denn die Rotjacken sind vorzeitig ausgeschieden. Wie mit Salzburg und Graz auch die beiden weiteren Vertreter der ICE-Liga. „Trotzdem ist es immer toll, wenn du dich mit den besten Teams in Europa messen kannst“, sagt Abwehrchef Jesper Jensen Aabo. „Wir wollen Spaß haben und auch ein starkes Spiel abliefern.“
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