KAC erwartet in Berlin ein lauter Wellblechpalast

Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! Im deutschen Fußball ist das für die Teams eine große Ehre, steigt dort doch das jährliche Finale im DFB-Pokal. Für den KAC wirkt das Auswärtsspiel in der Champions Hockey League am Mittwoch (19.30) indes eher wie eine Pflichtaufgabe in einer intensiven Zeit mit vielen Partien. Denn die Rotjacken sind vorzeitig ausgeschieden. Wie mit Salzburg und Graz auch die beiden weiteren Vertreter der ICE-Liga. „Trotzdem ist es immer toll, wenn du dich mit den besten Teams in Europa messen kannst“, sagt Abwehrchef Jesper Jensen Aabo. „Wir wollen Spaß haben und auch ein starkes Spiel abliefern.“