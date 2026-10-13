Tiroler Ekelalm: „Ist in keiner Weise akzeptabel!“

Schockiert zeigt sich Anna Fröhlich, Obfrau der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Tirol: „Die in der ,Krone‘ veröffentlichten Bilder von der Wangalm machen mich betroffen. Was hier zu sehen ist, ist in keiner Weise akzeptabel und entspricht nicht den hohen Qualitäts- und Hygienestandards unserer Tiroler Gastronomie. Weder im Tal noch am Berg.“