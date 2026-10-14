„Statt Dauermiete Eigentum langfristig günstiger“

Die Opposition im Tiroler Landtag spricht sich geschlossen für den Neubau des MCI aus. Und sie übt einmal mehr heftige Kritik an „sinnloser Verschwendung von wertvollem Steuergeld von 15 Millionen Euro sowie 16.000 Planungsstunden – für nichts“.
Rund 3500 Studierende in 29 Studiengängen, 1500 Angestellte und nebenberuflich Lehrende sowie 18.000 Alumni. Das sind die Eckdaten der Unternehmerischen Hochschule MCI. Wie aus einer am Montag präsentierten Studie, die von Eco Austria durchgeführt wurde, hervorgeht, wirft die Bildungseinrichtung jedes Jahr einiges an Wertschöpfung ab.
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