„Statt Dauermiete Eigentum langfristig günstiger“

Rund 3500 Studierende in 29 Studiengängen, 1500 Angestellte und nebenberuflich Lehrende sowie 18.000 Alumni. Das sind die Eckdaten der Unternehmerischen Hochschule MCI. Wie aus einer am Montag präsentierten Studie, die von Eco Austria durchgeführt wurde, hervorgeht, wirft die Bildungseinrichtung jedes Jahr einiges an Wertschöpfung ab.