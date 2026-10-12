Witwe verschenkt ihre Millionen-Villa am Comer See

Ein Haus für die ganze Gemeinde

Die zweistöckige Wohnanlage liegt im Ortszentrum von Varenna. Im Erdgeschoß befinden sich eine Küche, ein Essbereich, ein großes Wohnzimmer und eine Veranda mit Blick in den Garten. Im Obergeschoß gibt es drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Zum Anwesen gehören außerdem ein Garten und eine große Panoramaterrasse mit Blick auf den See und die umliegenden Berge.