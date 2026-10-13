Zwischen Feldkirch und Buchs verkehren wieder Züge

Züge verkehrten bereits ab Dienstagnachmittag, weil vor der Freigabe Testfahrten stattfänden. Auf dem Abschnitt wurden Gleise und Unterbau sowie Eisenbahnkreuzungen erneuert, Leit- und Sicherungstechnik sowie Signal- und Stellwerksanlagen modernisiert, ebenso Oberleitungsanlagen, Telekommunikations- und Energieinfrastruktur. Zudem habe man mehrere Brücken und Tragwerke saniert. Mit der Wiederaufnahme des Verkehrs gehe auch der erneuerte, nun barrierefreie Bahnhof Nendeln (Liechtenstein) in Betrieb, am 14. Dezember soll die neue Haltestelle Feldkirch-Tosters folgen. Die Haltestellen Feldkirch-Altenstadt und Feldkirch-Gisingen würden im Zuge der nächsten internationalen Streckensperre voraussichtlich 2030 erneuert, hieß es.