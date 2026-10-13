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Sperre aufgehoben

Zwischen Feldkirch und Buchs verkehren wieder Züge

Vorarlberg
13.10.2026 09:45
Alles wieder auf Schiene zwischen Feldkirch und Buchs.
Alles wieder auf Schiene zwischen Feldkirch und Buchs.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nach monatelangen Sanierungsarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Feldkirch (Vorarlberg) und Buchs (Schweiz) kann ab 15. Oktober der Bahnverkehr wieder regulär in Betrieb gehen. 

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Die wegen umfassender Sanierungsarbeiten seit Mitte Juni gesperrte internationale Bahnverbindung zwischen Feldkirch und Buchs (Kanton St. Gallen) geht wieder in Betrieb. Die Sperre ende am 14. Oktober um 16.00 Uhr, ab 15. Oktober sei der Bahnverkehr wieder durchgehend möglich, teilten die ÖBB am Montag mit. Auf der rund 18 Kilometer langen, eingleisigen Strecke wurden Brücken und Bahnhöfe sowie die Infrastruktur erneuert. Insgesamt investiere man 123 Mio. Euro, hieß es.

Züge verkehrten bereits ab Dienstagnachmittag, weil vor der Freigabe Testfahrten stattfänden. Auf dem Abschnitt wurden Gleise und Unterbau sowie Eisenbahnkreuzungen erneuert, Leit- und Sicherungstechnik sowie Signal- und Stellwerksanlagen modernisiert, ebenso Oberleitungsanlagen, Telekommunikations- und Energieinfrastruktur. Zudem habe man mehrere Brücken und Tragwerke saniert. Mit der Wiederaufnahme des Verkehrs gehe auch der erneuerte, nun barrierefreie Bahnhof Nendeln (Liechtenstein) in Betrieb, am 14. Dezember soll die neue Haltestelle Feldkirch-Tosters folgen. Die Haltestellen Feldkirch-Altenstadt und Feldkirch-Gisingen würden im Zuge der nächsten internationalen Streckensperre voraussichtlich 2030 erneuert, hieß es.

Schienenersatzverkehr und Umleitungen
Während der viermonatigen Totalsperre war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, allerdings mussten Passagiere mit verlängerten Reisezeiten und abweichenden Haltepunkten rechnen. Im Fernverkehr wurde ein Teil der Verbindungen über alternative Routen umgeleitet. Die Verbindung zwischen Österreich und der Schweiz blieb während der gesamten Bauzeit aufrecht.

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