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Die Spielgruppe Zottelbär ist insolvent

Vorarlberg
13.10.2026 14:39
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Christian Jauschowetz)

Jetzt gehen in Vorarlberg sogar schon die Kinderbetreuungseinrichtungen pleite! Der Verein Spielgruppe Zottelbär in Feldkirch ist zahlungsunfähig. Am Dienstag wurde auf eigenen Antrag das Konkursverfahren am Landesgericht eröffnet. Der Betrieb der Einrichtung steht bereits seit August still, von der Pleite sind sieben Angestellte betroffen.

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Am Dienstag hat der Verein Spielgruppe Zottelbär ein Konkursverfahren beantragt. Das Landesgericht Feldkirch hat dem Eigenantrag noch am selben Tag stattgegeben und das Verfahren offiziell eröffnet. Der Verein hat seinen Sitz in Feldkirch und bot dort bis vor Kurzem die Betreuung von Kindern an. Im August musste der Betrieb schließlich eingestellt werden. 

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Hohe Schulden beim Land
Als Grund für die Insolvenz gibt der Verein an, dass er seine offenen Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Konkret bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Vorarlberg sowie der Stadt Feldkirch, insgesamt belaufen sich die Schulden derzeit auf rund 66.000 Euro. 

Weiteres Verfahren
Das Gericht hat den Feldkircher Rechtsanwalt Dr. Marco Fiel zum Masseverwalter bestellt. Er kümmert sich nun um die Abwicklung des Verfahrens. Gläubiger, die noch Geld von der Spielgruppe bekommen sollten, können ihre Forderungen ab sofort bis zum 30. November über den Kreditschutzverband KSV1870 anmelden. 

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