Die Spielgruppe Zottelbär ist insolvent

Am Dienstag hat der Verein Spielgruppe Zottelbär ein Konkursverfahren beantragt. Das Landesgericht Feldkirch hat dem Eigenantrag noch am selben Tag stattgegeben und das Verfahren offiziell eröffnet. Der Verein hat seinen Sitz in Feldkirch und bot dort bis vor Kurzem die Betreuung von Kindern an. Im August musste der Betrieb schließlich eingestellt werden.