Taucher holen 25 Kilo Müll aus Seen im Montafon

Anstrengender Transport der Ausrüstung

Der Einsatz war überaus herausfordernd. Bereits der Weg zu den beiden Bergseen stellte die Beteiligten vor logistische Hürden. Besonders der Zustieg hinauf zum Herzsee erwies sich als äußerst schwierig, der Transport des schweren Tauchgepäcks war hier ausschließlich mit einem Quad möglich. Dessen Ladekapazität war allerdings begrenzt, weshalb die restliche Ausrüstung direkt vom Equipment-Lager zu Fuß auf den Berg geschleppt werden musste.