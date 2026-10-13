Taucher holen 25 Kilo Müll aus Seen im Montafon

Am Wochenende haben 20 Taucherinnen und Taucher der „Padi Aware Foundation“ eine große Reinigungsaktion im Montafon durchgeführt. Sie befreiten zwei Bergseen von Abfall. Dabei kam eine beträchtliche Menge an Unrat zusammen.
20 Taucherinnen und Taucher waren ausgerückt, um den Schwarzsee und den Herzsee von Altlasten zu befreien. Insgesamt konnten die Helfer rund 25 Kilogramm Abfall bergen. Die Liste der am Seegrund aufgesammelten Gegenstände fiel gleichermaßen vielfältig wie kurios aus: Neben klassischem Müll wie Getränkedosen und Plastikflaschen fanden die Taucher unter anderem Angelausrüstung, Skibrillen und Hinweistafeln von Skipisten.
Anstrengender Transport der Ausrüstung
Der Einsatz war überaus herausfordernd. Bereits der Weg zu den beiden Bergseen stellte die Beteiligten vor logistische Hürden. Besonders der Zustieg hinauf zum Herzsee erwies sich als äußerst schwierig, der Transport des schweren Tauchgepäcks war hier ausschließlich mit einem Quad möglich. Dessen Ladekapazität war allerdings begrenzt, weshalb die restliche Ausrüstung direkt vom Equipment-Lager zu Fuß auf den Berg geschleppt werden musste.
Trübe Sicht und niedrige Temperaturen
Auch die Tauchgänge selbst gestalteten sich aufgrund des kalten Wassers und der ob des aufgewirbelten Schlamms eingeschränkten Sicht sehr anspruchsvoll. Am Ende überwog aber die Freude darüber, die wunderschöne alpine Natur wieder ein Stück sauberer gemacht zu haben.
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