Pkw-Lenker flüchtet nach Kollision auf Autobahn

Auf der A14 kam es am Montagnachmittag im Endbereich der Baustelle zwischen Götzis und Altach in Vorarlberg zu einer Kollision zwischen zwei Pkw. Ein Unfallbeteiligter fuhr einfach weiter. Nach ihm wird nun gesucht.
Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 16.32 Uhr. Ein Pkw-Lenker war auf der Überholspur in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Am Ende der Baustelle zwischen Götzis und Altach befand sich ein schwarzer BMW X3 mit Dornbirner Kennzeichen auf selber Höhe, schließlich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Autos.
Einfach weitergefahren
Anstatt jedoch anzuhalten, setzte der BMW seine Fahrt unbeirrt fort. Zeugen der Karambolage oder Personen, die konkrete Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden ersucht, sich bei der nächsten Polizei-Dienststelle zu melden.
Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in unbekannter Höhe, verletzt wurde nach erstem Informationsstand glücklicherweise niemand.
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