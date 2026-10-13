Pkw-Lenker flüchtet nach Kollision auf Autobahn

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 16.32 Uhr. Ein Pkw-Lenker war auf der Überholspur in Fahrtrichtung Tirol unterwegs. Am Ende der Baustelle zwischen Götzis und Altach befand sich ein schwarzer BMW X3 mit Dornbirner Kennzeichen auf selber Höhe, schließlich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision der beiden Autos.